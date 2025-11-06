В России заметили феномен снижения доходов при индексации зарплат

Индексация зарплат медицинским работникам в 2025 году в Ульяновской области лишь в некоторых случаях привела к росту доходов. В то же время у большинства выплаты остались на прежнем уровне, а некоторые и вовсе столкнулись с сокращением доходов, пишет «Российская газета».

Врачи Центральной городской клинической больницы обратились с этой проблемой к депутату Госдумы Алексею Куринному. По словам медикам, их доходы растут только при условии огромной нагрузки, поскольку зарплатный фонд не меняется. Например, отделение, в котором лечатся пациенты с острой сосудистой патологией мозга, вынуждено обслуживать 400 тысяч человек вместо положенных 150 тысяч. Из-за высокой нагрузки в отделении остался всего один доктор и три стажера при норме восемь врачей.

Куринной, изучив вопрос, заявил, что на бумаге зарплаты медперсонала в указанной больнице выглядят неплохо, однако на деле ради хороших выплат врачам и медсестрам приходится брать себе две ставки. Депутат объяснил, что проблема связана с недостатком финансирования и с низкими фондами оплаты труда, из-за чего невозможно платить за ставку то, что положено.

По данным «Российской газеты», проблема в регионе носит повсеместный характер. Например, сотрудник Ульяновской областной клинической больницы заявил, что рост зарплат был обеспечен за счет отмены стимулирующих выплат на ту же сумму.

В региональном Минздраве на запрос газеты подтвердили, что увеличение окладной части и компенсационных выплат проводится в пределах фонда оплаты труда. В связи с этим индексация зарплаты может происходить за счет урезания стимулирующих выплат. В результате в расчетных листках рост почти незаметен.

