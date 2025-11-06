Силовики задержали жителя Татарстана за попытку собрать пистолет-пулемет

В республике Татарстан сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину за попытку собрать пистолет-пулемет. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

Уточняется, что у жителя Набережных Челнов нашли взрывчатые вещества и составные части самодельного оружия.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», — говорится в посте СК.

Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что ФСБ задержала подростка за поджог релейного шкафа в микрорайоне Заозерный в Кургане. Сколько детей было задержано и каков их возраст, не уточняется. Известно, что они учатся в старших классах школы. Несовершеннолетние пошли на преступление по предложению мошенников, обещавших им денежное вознаграждение.

Сейчас им грозит лишение свободы по делу о террористическом акте. Возбуждено дело о поджоге, устрашающем население и создающем опасность жизни людей, а также причинении значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации органов власти. Дети были задержаны и «изолированы от общества».

Ранее в Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт.