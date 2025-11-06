На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики задержали жителя Татарстана за попытку собрать пистолет-пулемет

В Татарстане ФСБ задержала мужчину за попытку собрать пистолет-пулемет
true
true
true
close
УФСБ России по РТ

В республике Татарстан сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину за попытку собрать пистолет-пулемет. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

Уточняется, что у жителя Набережных Челнов нашли взрывчатые вещества и составные части самодельного оружия.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», — говорится в посте СК.

Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что ФСБ задержала подростка за поджог релейного шкафа в микрорайоне Заозерный в Кургане. Сколько детей было задержано и каков их возраст, не уточняется. Известно, что они учатся в старших классах школы. Несовершеннолетние пошли на преступление по предложению мошенников, обещавших им денежное вознаграждение.

Сейчас им грозит лишение свободы по делу о террористическом акте. Возбуждено дело о поджоге, устрашающем население и создающем опасность жизни людей, а также причинении значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации органов власти. Дети были задержаны и «изолированы от общества».

Ранее в Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами