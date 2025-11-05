На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курганской области задержали подростков за поджог релейного шкафа

URA.RU: ФСБ задержала подростков за поджог релейного шкафа по указке мошенников
Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) задержала подростка за поджог релейного шкафа в микрорайоне Заозерный в Кургане. Об этом сообщает URA.RU.

Сколько детей было задержано и каков их возраст, не уточняется. Известно, что они учатся в старших классах школы. Несовершеннолетние пошли на преступление по предложению мошенников, обещавших им денежное вознаграждение. Сейчас им грозит лишение свободы по делу о террористическом акте. Возбуждено дело о поджоге, устрашающем население и создающем опасность жизни людей, а также причинении значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации органов власти. Дети были задержаны и «изолированы от общества».

До этого подростка из Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь релейный шкаф.

Совершить поджог пытались подростки 11 и 15 лет. Возраста уголовной ответственности достиг только старший из них, ему и было предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта ради дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

Ранее житель Ленобласти попал в психбольницу после попытки поджога соседского дома.

