Суд приговорил ставропольца за планирование теракта в здании таможни

ТАСС: житель Ставрополья осужден на 20 лет за подготовку теракта в таможне
Алексей Филиппов/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна за подготовку теракта в здании местной таможни. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в суде.

По данным суда, с 13 февраля по 28 марта 2024 года Жигун изучал возможные места совершения террористического акта на территории края. После этого он согласовал с куратором место будущего нападения, которое предполагало подрыв и поджог здания таможни.

Подсудимого признали виновным, ему назначили наказание в виде 20 лет заключения в исправительной колонии строгого режима с первыми четырьмя годами в тюрьме.

До этого в Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после попыток поджога отдела полиции и служебных автомобилей. По данным следствия, сначала вечером 30 октября 13-летний подросток пришел к зданию отдела полиции на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался устроить поджог. Пожара не случилось, и задуманное преступление не удалось довести до конца.

На следующий день, 31 октября, у другого отдела полиции в Красногвардейском районе задержали 12-летнего мальчика. Он пытался поджечь служебные автомобили.

Ранее в Курганской области задержали подростков за поджог релейного шкафа.

