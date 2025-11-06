На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция выдала США белоруску, обвиняемую в контрабанде авиазапчастей

Белоруску экстрадировали из Франции по делу об экспорте авиакомплектующих в РФ
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Гражданка Белоруссии экстрадирована из Франции в США по делу о контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег против американского правительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США, передает «Интерфакс».

«Используя сообщников, находящихся в США, (женщина — прим. ред.) приобрела и незаконно вывезла из США в Россию многочисленные экземпляры авионики и другого авиационного оборудования», — говорится в обвинительном заключении.

В расследовании принимали участие прокуратура округа Колумбия при участии минюста США, ФБР и Бюро промышленности и безопасности. Правоохранители утверждают, что белоруска с помощью компаний, которые находились в Армении, на Мальдивах и в других местах, перенаправляла комплектующие в Россию без необходимых лицензий министерства торговли США. При этом схема проводилась для того, чтобы скрыть личность конечного получателя на территории страны. Кроме того, по версии следствия, фигуранты дела скрывали и искажали конечную цель поставок и реальные пункты назначения, предоставляя поддельные документы.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Соединенных Штатах.

Ранее Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций с «Белавиа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами