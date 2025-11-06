В России пресекли незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей

Силовики пресекли деятельность предприятия в Калужской области с незаконным оборотом сигарет на сумму более 560 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории предприятия и его контрагентов изъяли около 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок.

Деятельность организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере, ранее также была пресечена в Воронежской и Тверской областях, рассказали в ФСБ.

СК возбудил уголовные дела по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества.

В октябре Mash сообщил, что в зону боевых действий в этом году передали более 80 млн контрафактных сигарет. По информации журналистов, речь о фирменных сигаретах, который попали в РФ нелегально.

Ранее в Госдуме поддержали введение полного запрета на курение для молодежи.