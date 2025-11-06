На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России пресекли незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей

Незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей пресекли в трех регионах
close
Depositphotos

Силовики пресекли деятельность предприятия в Калужской области с незаконным оборотом сигарет на сумму более 560 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории предприятия и его контрагентов изъяли около 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок.

Деятельность организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере, ранее также была пресечена в Воронежской и Тверской областях, рассказали в ФСБ.

СК возбудил уголовные дела по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества.

В октябре Mash сообщил, что в зону боевых действий в этом году передали более 80 млн контрафактных сигарет. По информации журналистов, речь о фирменных сигаретах, который попали в РФ нелегально.

Ранее в Госдуме поддержали введение полного запрета на курение для молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами