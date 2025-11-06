На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда ожидается пик метеорного потока Леониды

Астроном Рублева: пик метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября
Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

Пик метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября, в эти дни можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что в целом он будет активен с 6 по 30 ноября, явление можно будет наблюдать с полуночи до восхода Солнца.

«Он называется так, потому что его радиантом является созвездие Льва. Оно находится в юго-восточной части неба и выглядит как большая трапеция. Так что смотреть нужно в ее сторону, но боковым зрением», — пояснила Рублева.

Астроном добавила, что в ноябре в ночное время можно будет увидеть Юпитер, если смотреть в юго-восточную часть неба. Немного позже станет заметна планета Сатурн, перед восходом Солнца, на востоке — Венера.

Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий до этого заявил, что известный своими открытиями астроном из Крыма Геннадий Борисов до этого стал открывателем новой,16-й по счету, кометы в его карьере. По его словам, комету, которую открыл Борисов, удалось заснять.

Ранее астроном объяснил появление яркого метеора над Москвой.

