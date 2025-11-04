На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астроном из Крыма открыл новую комету

Астроном Борисов из Крыма открыл комету в созвездии Девы
IMAGO/Chantal Anders/Global Look Press

Известный своими открытиями астроном из Крыма Геннадий Борисов, стал открывателем новой,16-й по счету, кометы в его карьере. Об этом РИА Новости рассказал его коллега, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

По его словам, комету, которую открыл Борисов, удалось заснять.

«Совершенно отчетливо видна кома (облако из пыли и газа, которое окружает ядро кометы), поэтому совершенно точно речь идет о комете», — сказал он.

Обнаруженный объект обозначен как gb00810. Астроном Короткий отметил, что наличие комы и орбитальных элементов показывает, что объект является не астероидом, а кометой, которая летит к Солнцу. За последние пять дней у кометы произошел резкий рост яркости, то есть она стала ярче в 250 раз, отметил он. В дальнейшем предстоит выяснить причины резкого роста блеска кометы.

Короткий добавил, что новый объект был открыт 2 ноября в созвездии Девы. Информация об обнаружении нового объекта уже отправлена астрономом Геннадием Борисовым в международную организацию Центр малых планет. Сейчас она находится в статусе ожидания подтверждения.

Ранее вспышки на Солнце могли разогнать космический объект, который летит к Земле.

