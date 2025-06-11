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В РФ могут повысить возраст предоставления бесплатного питания в школах

Вице-премьер РФ: возраст предоставления бесплатной еды в школах могут поднять
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России рассмотрят возможность постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания в школах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, в правительстве понимают, что сбалансированное питание вырабатывает у детей «правильные привычки».

«И чем дольше это будет в школе, тем это будет правильнее, будет залогом их будущего здоровья...», — заявил Чернышенко.

Председатель правительства РФ пообещал проработать эту инициативу.

До этого депутаты Госдумы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ обеспечивать школьников и педагогов бесплатным горячим питанием. Сообщалось, что инициатива направлена на снижение экзаменационного стресса и предотвращение проблем со здоровьем у выпускников.

Позднее в Рособрнадзоре прокомментировали идею депутатов. В ведомстве сообщили, что для организации питания школьников в пунктах сдачи ЕГЭ потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне перекармливают школьников.

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