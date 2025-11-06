На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница совращала школьников и получила срок 15 лет

В США учительница получила срок 15 лет за совращение школьников
close
Depositphotos

В американском штате Миссисипи суд вынес приговор учительнице на замене, которая совращала детей. Об этом сообщает WJTV.

Педагог по имени Джакалин Мур, как было доказано в суде, насиловала детей. Помимо этого, ее обвинили в эксплуатации детей. Подробности о возрасте пострадавших и другие детали не приводятся. Отмечается, что к расследованию были привлечены сотрудники ФБР.

Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы. После отбывания наказания за ней будет осуществляться надзор.

Помимо этого, ее обязали выплатить $2000 (около 163 тысяч рублей) в фонд помощи людям, которые пострадали от сексуальной эксплуатации. Также она обязана зарегистрироваться в качестве преступника, совершавшего преступления сексуального характера.

До этого в Новой Зеландии учительница совратила ученика и вскоре забеременела от него. Женщина стала его опекуном, но спустя непродолжительное время стала совращать юношу. Ее уволили и лишили возможности преподавать.

Ранее учительница растлила ученика и подговаривала его расправиться с ее мужем.

