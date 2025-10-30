Учительница совратила ученика и забеременела от него

Жительница Новой Зеландии лишилась работы в учебном учреждении после того, как забеременела от ученика. Об этом сообщает NZ Herald.

По данным издания, педагог работала в центре, который занимается с учениками, не имеющими возможности посещать обычную школу из-за проблем со здоровьем.

Женщина и ее муж подали заявление на получение опекунства над одним 17-летним молодым человеком. Позже опекуном стала только учительница, подросток переехал к ней. Спустя некоторое время педагог стала совращать юношу, в результате чего она забеременела.

Спустя несколько месяцев подростка перевели в другое учреждение. Когда женщина пришла навестить его, окружающие узнали об их связи.

После этого ее профессиональные навыки поставили под сомнение. Специальная комиссия, рассматривавшая дело о лишении женщины лицензии, посчитала такие отношения неуместными и непрофессиональными. Ситуация усугублялась тем, что юноша имел проблемы со здоровьем, следственно, был уязвим.

В результате педагога уволили и лишили возможности преподавать.

Ранее в США педагог надругалась над подростком и заставила его расправиться с ее мужем.