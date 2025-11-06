На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне ответили, что их раздражает в продуктовых магазинах

«КП»: 38% россиян раздражают ценники за 100 г в магазинах
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Россиян больше всего раздражает в продуктовых магазинах то, что на ценниках некоторых товаров пишут стоимость 100 г, а не упаковки. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что в Госдуме хотят ввести единую меру измерения веса товаров в магазинах. В исследовании приняли участие 5,7 тыс. человек.

За этот вариант проголосовали 38% опрошенных.

«Сыр все равно порезан, расфасован, зачем указывать цену за 100 грамм? Конечно, чтобы обмануть покупателя. Ты видишь цену 100 рублей, берешь сыр, а на кассе тебя ждет сюрприз», — сказала участница опроса.

23% респондентов раздражают цены, которые заканчиваются на «99», 22% — недостоверные ценники из-за того, что их не успели поменять. 12% участников опроса признались, что им не нравится, когда ценника на продукт вообще нет или его невозможно найти. 4% не любят, когда на полках находятся продукты с истекающим сроком годности. Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

В конце октября депутат Госдумы Александр Козловский заявил «Газете.Ru», что раннее появление новогодних товаров в российских магазинах может быть связано с низким объемом продаж в осенний период.

Ранее сообщалось, что россияне смогут пожаловаться на немаркированные товары по горячей линии.

