В Госдуме объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

В Госдуме заявили, что покупать новогодние товары в октябре — очень удобно

Раннее появление новогодних товаров в российских магазинах может быть связано с низким объемом продаж в осенний период, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Козловский. По его мнению, продавцы стремятся заранее создать праздничное настроение и мотивировать таким образом посетителей совершать покупки.

«На мой взгляд, это связано со снижением объемов продаж в осенний период. Еще одна причина заключается в том, что многие продавцы заблаговременно начинают выставлять новогодние товары и даже елки, чтобы создать праздничное настроение, в том числе и для того, чтобы мотивировать посетителей совершать покупки. Да и многие люди заранее покупают такие товары, украшают дома, — это очень удобно. В этом случае выигрывают обе стороны. В целом в решении рано выставлять новогодние товары нет ничего такого», — сказал Козловский.

Новогодние товары в магазинах россияне заметили еще в начале октября. Мишура, украшения для елок, сувениры соседствовали с товарами на осеннюю тематику и к Хеллоуину. А у входа в Парк Горького установили новогоднюю елку.

В 2024 году украшение столицы началось в ноябре, а в начале декабря все улицы города были полностью готовы к празднику.

