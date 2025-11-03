Россияне смогут пожаловаться на немаркированные товары по горячей линии

Роспотребнадзор с 3 по 13 ноября открыл горячую линию по вопросам маркировки

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию, посвященную вопросам цифровой маркировки товаров. Акция приурочена к Всемирному дню качества, который отмечается 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать с 3 по 13 ноября. В этот период специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы покупателей и предпринимателей о правилах обязательной маркировки продукции, порядке контроля за её соблюдением и действиях при обнаружении товаров без маркировки.

Кроме того, участники смогут узнать, какие категории продукции подлежат маркировке, существуют ли исключения из этих требований, а также как использовать мобильное приложение «Честный ЗНАК» для проверки товаров и участия в общественном контроле.

Номера телефонов горячих линий, адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне продолжает работать Единый консультационный центр ведомства по телефону 8 (800) 555-49-43, звонки на него бесплатные.

