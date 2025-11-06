На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пассажир выплатит компенсацию за спуск на пути метро

close
РИА Новости

Суд обязал пассажира выплатить метро компенсацию после остановки работы из-за его действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел на станции «Цветной бульвар». По данным агентства, мужчина «спустился на жесткое основание пути». В этот момент пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист поднял человека с пути. Из-за произошедшего движение на Серпуховской-Тимирязевской линии останавливали на 24 минуты. Представители подземки посчитали, что это принесло предприятию убытки. Так как линия не работала в обычном режиме, метрополитен упустил выгоду.

Суд встал на сторону организации и решил взыскать убытки с пассажира. Сумма, которую выплатит ответчик, не уточняется. Сам мужчина на заседании не присутствовал. Решение вступило в законную силу.

На прошлых выходных человек упал на пути на северном участке Люблинско-Дмитровской улицы. Из-за инцидента на ветке были увеличены интервалы движения.

Ранее в метро Петербурга на рельсы станции «Автово» упал человек, его не спасли.

