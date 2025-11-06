Ограничения введены в аэропортах Уфы и Оренбурга

В аэропортах Уфы и Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Уфы и Оренбурга приостановили работу для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

За ночь аналогичные меры затронули более 10 российских аэропортов.

Ранее ограничения были сняты в аэропортах Самары, Ульяновска, Иваново, Ярославля.

Позднее работу восстановили воздушные гавани в Краснодаре, Владикавказе и Грозном.

Ночью беспилотник врезался в 24-этажный дом в Волгограде. В результате атаки были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.