Отшельник рассказал, чем пропавшая семья Усольцевых могла питаться в тайге

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла бы спастись, укрывшись в пещере или землянке. Об этом aif.ru рассказал отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайском лесу.

По его словам, семья могла укрыться и спастись, ведь у них для этого были все необходимые средства.

Наумкин добавил, что при наличии топора, ножовки, веревок и гвоздей, а также приспособлений, чтобы разжечь огонь, Усольцевы вполне могли бы выжить.

Отшельник добавил, что у пропавшей семьи теоретически есть возможность сохранить жизнь, питаясь дикорастущими растениями.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее в Красноярском крае заявили, что место пропажи семьи Усольцевых может стать популярным у туристов.