Россиянам рассказали, как быстро заснуть при пробуждении ночью

Врач Малышева: чтобы заснуть после пробуждения ночью, нужно выпить стакан воды
РИА Новости

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева вместе с врачом-кардиологом Германом Гандельманом поделились с россиянами действенными методами для быстрого засыпания в случае ночного пробуждения. Советы медики дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева рекомендует тем, кто просыпается ночью, не спеша выпить стакан воды маленькими глотками. Гандельман, в свою очередь, советует использовать технику заземления, удобно расположившись в постели. Суть этой техники, по его словам, заключается в переключении внимания с тревожных мыслей на ощущения тела — например, можно по очереди расслабить все части тела.

Кроме того, Гандельман подчеркнул пользу сна под тяжелым одеялом. Еще один предложенный им метод — дыхательная гимнастика: медленный вдох, короткая задержка дыхания и затем медленный выдох.

«Это все технические приемы, чтобы в три часа ночи уснуть. Если вам не хочется в туалет, если вы можете оставаться лежать, оставайтесь и лежите», — обобщила Малышева.

Ранее россиянам назвали неожиданный способ побороть бессонницу.

