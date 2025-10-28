«Ночной бутерброд»: россиянам назвали неожиданный способ побороть бессонницу

Поздний ужин в некоторых ситуациях полезен, особенно для людей, у которых есть проблемы с засыпанием и качеством сна. Иногда достаточно перекусить вечером определёнными продуктами, чтобы обеспечить себе спокойную ночь без бессонницы, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru.

По мнению врача, идеально для позднего перекуса подойдёт бутерброд с кусочком индейки. Она объяснила это тем, что в таком мясе содержится много триптофана – это аминокислота, помогающая организму расслабиться и способствующая выработке «гормона сна» мелатонина.

«Индейка – самый богатый триптофаном продукт. Если чувствуете, что не можете уснуть, бутерброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет», – заверила врач.

Также в число продуктов, которые могут помочь наладить крепкий и здоровый сон, диетолог назвала молочку, в частности, йогурт, сыр, молоко. Кроме того, рекомендуется есть также бананы, финики и миндаль, богатые магнием и кальцием – эти микроэлементы помогают избавиться от мышечного напряжения, пояснила Денисенко. Из напитков она порекомендовала включать в вечерний рацион успокаивающие травяные чаи с мятой, мелиссой и ромашкой, а также вишневый сок, который способствует выработке мелатонина.

Побороть долгое засыпание, по мнению специалиста, можно также с помощью кунжутного масла, молока с медом.

«При бессоннице можно помассировать ступни кунжутным маслом, выпить чашку чая со щепоткой мускатного ореха – и младенческий сон обеспечен», – заключила врач.

До этого врач-сомнолог Кэтрин Холл рассказала, что кислые и острые продукты могут оказывать стимулирующий эффект, затрудняя засыпание, а солёная пища — повышать давление и мешать расслаблению ночью. По словам специалиста, такие продукты, как чипсы, солёные орешки, бекон и маринованные овощи, вызывают задержку жидкости в организме и увеличивают объём циркулирующей крови. Это приводит к повышению артериального давления — в результате человеку становится труднее расслабиться и заснуть, а ночные пробуждения для походов в туалет становятся более частыми.

