В России могут продлить срок эксплуатации части мусорных полигонов

«Ъ»: эксплуатацию части мусорных полигонов планируется продлить до 2028 года
Павел Лисицын/РИА Новости

Российское правительство может до 1 января 2028 года отложить закрытие «временных» мусорных полигонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Законодательное собрание Омской области при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России внесло в Госдуму законопроект о продлении эксплуатации мусорных полигонов, которые не включены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Программа «мусорной реформы» первоначально предполагала, что полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации, без которой внесение в ГРОРО невозможно, должны быть закрыты или модернизированы до 1 января 2023 года. Однако затем этот срок был продлен до 1 января 2026 года. Законопроект предусматривает, что министерство природных ресурсов и экологии составит список всех не внесенных в ГРОРО полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Регионы смогут продлить их работу, если обоснуют невозможность использования других объектов захоронения и утвердят планы по созданию замещающих объектов.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева изданию сообщили, что причинами предполагаемого увеличения сроков эксплуатации мусорных полигонов являются экономические трудности и необходимость тщательного подбора земельных участков, а также заявили о поддержке законопроекта.

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы».

Ранее Минприроды сообщило о нехватке мусорных баков в России.

