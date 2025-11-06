Трое россиян избили пенсионера ради кражи телефона и денег

В Бурятии трое юношей напали на 60-летнего пенсионера и избили его ради ограбления. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает irk.kp.ru.

Инцидент произошел в темное время суток — злоумышленники подошли к пьяному пожилому мужчине и избили его. После этого агрессоры похитили у пенсионера мобильный телефон, а также 2 тысячи рублей. После произошедшего пострадавший обратился за помощью в кафе, сотрудник которого сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 18 лет. Юноши ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемых заключили под стражу.

