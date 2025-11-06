На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трое россиян избили пенсионера ради кражи телефона и денег

«КП»: в Бурятии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и денег
true
true
true
close
Pexels

В Бурятии трое юношей напали на 60-летнего пенсионера и избили его ради ограбления. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает irk.kp.ru.

Инцидент произошел в темное время суток — злоумышленники подошли к пьяному пожилому мужчине и избили его. После этого агрессоры похитили у пенсионера мобильный телефон, а также 2 тысячи рублей. После произошедшего пострадавший обратился за помощью в кафе, сотрудник которого сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 18 лет. Юноши ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее бездомный забрался в чужой дом в Ленобласти и обокрал его на 4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами