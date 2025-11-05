Роспотребнадзор не подтвердил данные об отравлении на теплоходе «Сергей Дягилев»

Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидрасследование на теплоходе «Сергей Дягилев» после поступления информации о массовом отравлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация о массовом инфекционном отравлении на теплоходе «Сергей Дягилев» не подтвердилась. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, что специалисты Роспотребнадзора организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий с привлечением медработников поликлинической сети департамента здравоохранения Москвы для проведения опроса, осмотра пассажиров и членов экипажа судна.

Сотрудники ведомства также проверили судовой журнал обращений, провели осмотр экипажа судна, включая сотрудников пищеблока. В итоге лиц с симптомами кишечной инфекции в ходе инспекции Роспотребназдзореа выявлено не было.

5 ноября сообщалось о том, что 10 пассажиров теплохода «Сергей Дягилев», который курсирует по туристическому маршруту между Москвой и Угличем, попали в больницу с отравлением.

