Следователи заинтересовались инцидентом с мальчиком, которому размозжило палец в школе

В Краснодаре начали проверку после того, как мальчику размозжило палец в школе

В Краснодаре следователи начали проверку инцидента с мальчиком, которому размозжило палец в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Пострадавшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Инцидент произошел в школе №16. Мальчик получил открытый перелом фаланги пальца — железная дверь в столовую с силой захлопнулась и размозжила его, кость малолетнего оказалась раскрошена. По словам ребенка, дверью хлопнула старшеклассница, которая после случившегося прокричала, что ей «ничего не будет», и убежала. Малолетний проходит лечение, его готовят к операции по ампутации поврежденного пальца.

