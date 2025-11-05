На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи заинтересовались инцидентом с мальчиком, которому размозжило палец в школе

В Краснодаре начали проверку после того, как мальчику размозжило палец в школе
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Краснодаре следователи начали проверку инцидента с мальчиком, которому размозжило палец в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Пострадавшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Инцидент произошел в школе №16. Мальчик получил открытый перелом фаланги пальца — железная дверь в столовую с силой захлопнулась и размозжила его, кость малолетнего оказалась раскрошена. По словам ребенка, дверью хлопнула старшеклассница, которая после случившегося прокричала, что ей «ничего не будет», и убежала. Малолетний проходит лечение, его готовят к операции по ампутации поврежденного пальца.

Ранее семилетнему мальчику оторвало палец на детской площадке в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами