Железная дверь в столовую российской школы размозжила ребенку палец

В Краснодаре третьеклассник останется без пальца из-за железной двери в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в школе №16. Мальчик получил открытый перелом фаланги пальца — железная дверь в столовую с силой захлопнулась и размозжила его, кость малолетнего оказалась раскрошена. По словам ребенка, дверью хлопнула старшеклассница, которая после случившегося прокричала, что ей «ничего не будет», и убежала.

Мать пострадавшего ребенка обратилась к администрации школы с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, но в течение двух недель ответа не получила. Мальчик проходит лечение, его готовят к операции по ампутации поврежденного пальца. По факту случившегося родительница обратилась в прокуратуру, также делом заинтересовались полиция и подразделение по делам несовершеннолетних.

