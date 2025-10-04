На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что протесты в Грузии не повлияют на мнение народа

Слуцкий: украинский сценарий в Грузии не заглушит голос народа
Irakli Gedenidze/Reuters

Поддерживаемые западными странами протесты в Грузии не смогут повлиять на мнение большинства граждан. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Что же касается спонсоров разного рода цветных революций, то пора понять: мир стремительно меняется. Разъяренная толпа, подогреваемая извне, не может теперь заглушить голос народа», — сказал он.

В качестве доказательства своих слов он напомнил о результатах выборов в Грузии.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в МВД Грузии отреагировали на митинг в Тбилиси.

