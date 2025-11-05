На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии детям запретят доступ к большинству соцсетей

Guardian: в Австралии детям до 16 лет запретят доступ к соцсетям с 10 декабря
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Власти Австралии запретят детям младше 16 лет пользоваться большинством популярных социальных сетей. Об этом сообщил The Guardian.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 10 декабря, несовершеннолетним будет закрыт доступ к Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Snapchat, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter), YouTube и TikTok. Большинство платформ уже выразили несогласие с решением австралийских властей.

Сегодня в запретный список были добавлены форум Reddit и стриминговый сервис Kick. Власти рассматривают возможность включения в этот перечень игровой платформы Roblox и генератора видео с искусственным интеллектом Sora от OpenAI.

По словам властей, меры направлены на защиту психического и физического здоровья детей.

11 сентября газета Le Figaro писала, что профильная комиссия парламента Франции предложила запретить детям младше 15 лет использовать соцсети. Комиссия, образованная в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok, предоставила отчет, в котором было рекомендовано правительству запретить социальные сети для детей до 15 лет на уровне ЕС или, если это будет невозможно, — на уровне Франции.

Ранее в российских школах призвали запретить использование телефонов.

