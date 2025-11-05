Бывший замгубернатора Рязанской области лишился имущества на 70 млн рублей

У бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова конфисковали имущество общей стоимостью 70,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«У осужденного конфискованы имущество на общую сумму 70,4 млн рублей и денежная сумма, соответствующая доходу, полученному преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества — 80,6 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток. По этому делу также была арестована бывший замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатор Ирина Петина.

Греков работал в должности вице-губернатора Рязанской области в 2017-2021 годах. По версии следствия, экс-чиновник получал от бизнесменов взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения.

Ранее с ростовского экс-замгубернатора и его жены взыскали более ста миллионов рублей.