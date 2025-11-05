На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший замгубернатора Рязанской области лишился имущества на 70 млн рублей

У экс-замгубернатора Рязанской области Грекова конфисковали имущество
true
true
true
close
Shutterstock

У бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова конфисковали имущество общей стоимостью 70,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«У осужденного конфискованы имущество на общую сумму 70,4 млн рублей и денежная сумма, соответствующая доходу, полученному преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества — 80,6 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток. По этому делу также была арестована бывший замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатор Ирина Петина.

Греков работал в должности вице-губернатора Рязанской области в 2017-2021 годах. По версии следствия, экс-чиновник получал от бизнесменов взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения.

Ранее с ростовского экс-замгубернатора и его жены взыскали более ста миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами