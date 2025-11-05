Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова признала свою вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом пишет РИА Новости.

«Вину признаю», — сказала артистка во время слушания ее дела в Домодедовском суде Подмосковья.

Тарасова также заявила, что раскаивается и сознает, что «совершила большую ошибку». Она призвала не запрещать ей перемещения, поскольку собиралась начать съемки в трех фильмах одновременно. Суд в качестве меры пресечения запретил актрисе покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафа в размере до 1 млн рублей.

30 октября Аглае Тарасовой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.

