На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар задержанной с наркотиками Тарасовой

«КП»: актриса Аглая Тарасова зарабатывала до 18 млн рублей за один проект
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова зарабатывала многомиллионные гонорары до скандала с наркотиками. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на продюсера одного из кинопроектов артистки.

По словам продюсера, Тарасова брала около 300 тысяч рублей за съемочный день. Если проект был многосерийный, ее гонорар мог снизиться иногда в два раза.

«Но актер ничего не теряет — зарабатывает прилично, так как много работы. Учитывая, что смен в одном сериале при значимой роли может быть до 60. Тогда за один проект артистка может заработать от 9 млн руб. до 18 млн руб. — в зависимости от индивидуальных условий и особенностей работы», — заявил продюсер.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

Ранее юрист рассказал о вмешательстве Израиля в дело Аглаи Тарасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами