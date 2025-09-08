Назван гонорар задержанной с наркотиками Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова зарабатывала многомиллионные гонорары до скандала с наркотиками. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на продюсера одного из кинопроектов артистки.

По словам продюсера, Тарасова брала около 300 тысяч рублей за съемочный день. Если проект был многосерийный, ее гонорар мог снизиться иногда в два раза.

«Но актер ничего не теряет — зарабатывает прилично, так как много работы. Учитывая, что смен в одном сериале при значимой роли может быть до 60. Тогда за один проект артистка может заработать от 9 млн руб. до 18 млн руб. — в зависимости от индивидуальных условий и особенностей работы», — заявил продюсер.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

Ранее юрист рассказал о вмешательстве Израиля в дело Аглаи Тарасовой.