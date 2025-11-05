На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин мешал сожительнице спать и получил ножом в живот

В Пензе женщина воткнула нож в партнера, который мешал ей спать
Depositphotos

В Пензе женщина после ссоры с сожителем напала на него с ножом и попала под уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в одной из квартир города. Как установили правоохранители, женщина 1969 года рождения выпивала с сожителем 1980 года рождения. Во время застолья она начала засыпать, но ее партнер желал продолжать застолье и не давал сожительнице уснуть. Тогда женщина разозлилась, взяла нож и ударила им мужчину в живот.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Улан-Удэ подросток напился в компании друзей и порезал их ножом.

