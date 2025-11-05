В Германии осудили медбрата, убивавшего пациентов

Суд в немецком городе Ахен приговорил медбрата к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве 10 пациентов и покушении на еще 27 человек. Об этом пишет DPA.

По данным агентства, на скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина. Он работал в больнице города Вюрзелен, расположенного на территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Медбрата арестовали в июле прошлого года. Изначально его обвинили в покушении на убийство 11 человек. Однако впоследствии следователи выяснили новые факты, и в феврале 2025 года прокуратура Ахена предъявила злоумышленнику обвинения в пяти убийствах и покушениях на 25 человек. Но и это не поставило точку в расследовании, и позже мужчине предъявили дополнительные обвинения.

Известно, что осужденный убивал пациентов паллиативного отделения, вводя им смертельные инъекции. Из материалов дела следует, что медбрат совершал преступления, так как хотел тишины во время ночных смен.

23 октября издание Daily Mail сообщило, что в Великобритании осудили мужчину, который незаконно работал с тяжелобольными пациентами в больнице, используя личность своей подруги. 33-летний Люциус Нджоку, гражданин Нигерии, в течение двух месяцев в 2005 году работал помощником врача под именем медсестры Джойс Джордж. Несмотря на бейдж с фотографией женщины, он беспрепятственно выполнял обязанности. Личность мужчины раскрылась лишь после того, как один из настороженных пациентов напрямую спросил его об этом. В результате его приговорили к 16 неделям тюрьмы условно и 80 часам обязательных работ.

Ранее в Узбекистане медсестра продала похищенного из родильного дома ребенка.