На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ТРЦ «Лапландия» в Кемерово разрешили возобновить работу после пожара

Суд отменил запрет на работу ТРЦ «Лапландия» в Кемерово, введенный после пожара
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Суд в Кемеровской области отменил запрет на работу торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Лапландия», в котором летом текущего года произошел пожар. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр судов региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что ограничения были введены 22 августа. 31 октября представитель ООО «Лапландия» направил в суд заявление с просьбой отменить запрет на работу ТРЦ в связи с устранением всех выявленных нарушений.

«Суд, рассмотрев материалы дела и отметив, что и.о. прокурора Центрального района в судебном заседании отказался от исковых требований, 5 ноября 2025 года определением прекратил производство по гражданскому делу и отменил ранее принятые меры обеспечения иска», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что определение суда пока не вступило в законную силу.

Пожар в ТРЦ «Лапландия» в городе Кемерово произошел 20 октября. Как писал Telegram-канал 112, огонь охватил обшивку здания. Сотрудников и посетителей центра эвакуировали, при этом возгоранию был присвоен второй — повышенный — номер сложности. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве более 200 человек эвакуировали из ТРЦ из-за возгорания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами