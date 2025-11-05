ТРЦ «Лапландия» в Кемерово разрешили возобновить работу после пожара

Суд отменил запрет на работу ТРЦ «Лапландия» в Кемерово, введенный после пожара

Суд в Кемеровской области отменил запрет на работу торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Лапландия», в котором летом текущего года произошел пожар. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр судов региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что ограничения были введены 22 августа. 31 октября представитель ООО «Лапландия» направил в суд заявление с просьбой отменить запрет на работу ТРЦ в связи с устранением всех выявленных нарушений.

«Суд, рассмотрев материалы дела и отметив, что и.о. прокурора Центрального района в судебном заседании отказался от исковых требований, 5 ноября 2025 года определением прекратил производство по гражданскому делу и отменил ранее принятые меры обеспечения иска», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что определение суда пока не вступило в законную силу.

Пожар в ТРЦ «Лапландия» в городе Кемерово произошел 20 октября. Как писал Telegram-канал 112, огонь охватил обшивку здания. Сотрудников и посетителей центра эвакуировали, при этом возгоранию был присвоен второй — повышенный — номер сложности. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

