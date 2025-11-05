На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Филиппинах выросло число жертв тайфуна «Калмаэги»

BBC: 85 человек погибли в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах
true
true
true
close
Philippine Red Cross/Reuters

На Филиппинах 85 человек погибли в результате тайфуна «Калмаэги», который накануне обрушился на центральную часть островного государства. Об этом сообщает BBC со ссылкой на филиппинские власти.

Согласно отчету Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Тайфун затопил целые города на самом густонаселенном острове страну Себу, где погибли 49 человек. По последним данным, 17 человек получили ранения, еще 75 числятся пропавшими без вести.

Официальное число погибших включает шесть членов экипажа военного вертолета, который потерпел крушение на острове Минданао, куда был направлен для оказания помощи.

Тайфун немного ослабел после того, как вышел на сушу 4 ноября, однако он по-прежнему нагнетает ветер со скоростью более 130 км/ч. По прогнозам синоптиков, в среду «Калмаэги» переместится через Висайские островов и выйдет к Южно-Китайскому морю.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги». Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Ранее в АТОР оценили угрозу для российских туристов из-за тайфуна на Филиппинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами