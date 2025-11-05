На Филиппинах выросло число жертв тайфуна «Калмаэги»

BBC: 85 человек погибли в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах

На Филиппинах 85 человек погибли в результате тайфуна «Калмаэги», который накануне обрушился на центральную часть островного государства. Об этом сообщает BBC со ссылкой на филиппинские власти.

Согласно отчету Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Тайфун затопил целые города на самом густонаселенном острове страну Себу, где погибли 49 человек. По последним данным, 17 человек получили ранения, еще 75 числятся пропавшими без вести.

Официальное число погибших включает шесть членов экипажа военного вертолета, который потерпел крушение на острове Минданао, куда был направлен для оказания помощи.

Тайфун немного ослабел после того, как вышел на сушу 4 ноября, однако он по-прежнему нагнетает ветер со скоростью более 130 км/ч. По прогнозам синоптиков, в среду «Калмаэги» переместится через Висайские островов и выйдет к Южно-Китайскому морю.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги». Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

