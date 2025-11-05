На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кубанская колдунья получила штраф за сатанинскую символику

На Кубани колдунью оштрафовали за демонстрацию сатанинской символики
true
true
true
close
ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жительница Краснодарского края получила штраф за демонстрацию сатанинской символики. Об этом сообщает ГУ МВД Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещенной символики», — сказано в сообщении.

В доме женщины полицейские изъяли ритуальную атрибутику.

Размер штрафа не уточняется, но согласно административному кодексу по соответствующей статье он предполагается в размере до 2,5 тыс рублей.

2 ноября сообщалось, что в Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий, обвинив ее в продаже товаров, предназначенных для оккультных обрядов. Речь идет о местной жительнице 47-летней Любови Р, которую обвинили в демонстрации экстремистской символики. Женщина своими руками изготавливает свечи и статуэтки. Правоохранители посчитали, что ее товары должны быть запрещены из-за названий, среди которых «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и другие изделия.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

