Кубанская колдунья получила штраф за сатанинскую символику

Жительница Краснодарского края получила штраф за демонстрацию сатанинской символики. Об этом сообщает ГУ МВД Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещенной символики», — сказано в сообщении.

В доме женщины полицейские изъяли ритуальную атрибутику.

Размер штрафа не уточняется, но согласно административному кодексу по соответствующей статье он предполагается в размере до 2,5 тыс рублей.

2 ноября сообщалось, что в Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий, обвинив ее в продаже товаров, предназначенных для оккультных обрядов. Речь идет о местной жительнице 47-летней Любови Р, которую обвинили в демонстрации экстремистской символики. Женщина своими руками изготавливает свечи и статуэтки. Правоохранители посчитали, что ее товары должны быть запрещены из-за названий, среди которых «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и другие изделия.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).