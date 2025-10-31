На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина четыре года насиловал и растлевал падчерицу в Подмосковье и получил 12 лет колонии

В Подмосковье осудили мужчину, который четыре года насиловал падчерицу
Depositphotos

В Подмосковье вынесли приговор 34-летнему мужчине, которые четыре года насиловал и растлевал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в период с января 2020 года по май 2024 года в городе Электростали. Мужчина неоднократно нарушал половую неприкосновенность падчерицы, не достигшей возраста 14 лет. Он совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, развратные действия и изнасилования.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 2 ст. 135 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал незнакомую школьницу.

