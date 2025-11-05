На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани заявили о заморозке разработки лекарств от облысения и болезни Альцгеймера

Freepik

В Казани специалисты Центра нейрохимии и фармакологии ИОФХ им. Арбузова разработали препарат для замедления болезни Альцгеймера и средство от мужского облысения, однако, проекты оказались заморожены на окончании доклинических испытаний из-за разрыва с западными партнерами. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал руководитель центра Константин Петров.

По его словам, обе разработки продали европейским фармацевтическим компаниям — они были близки к подаче заявок национальным регуляторам для разрешения на первую фазу клинических испытаний. Если бы они успешно прошли этот этап, их могли бы предложить крупным фармацевтическим корпорациям Big Pharma.

«Мне позвонили и сказали <…>: «Наличие у нас в портфеле разработок молекулы, созданной в Российской академии наук, несет большой репутационный риск для компании. Кроме того, Big Pharma такую разработку с российской молекулой в основе точно не купит». В результате фармацевтические компании, купившие наши разработки, прекратили финансирование этих проектов», — рассказал Петров.

Он добавил, что для доведения проектов до продаж в аптеках требуется $1 млрд инвестиций, что невозможно в России.

