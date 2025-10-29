На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разработан новый метод диагностики опасных последствий сердечной недостаточности

EJPC: создана новая модель предсказания возрастных изменений
true
true
true
close
Shutterstock

Международная команда ученых усовершенствовала Global Leadership Initiative on Sarcopenia (GLIS) — Глобальную инициативу по стандартизации диагностики возрастного снижения мышечной массы и силы — для больных сердечной недостаточностью. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Старение населения во всем мире делает сердечную недостаточность одной из самых острых медицинских и социальных проблем. Пожилые пациенты с таким диагнозом часто сталкиваются не только с высоким риском смертности, но и с потерей мышечной силы, подвижности и самостоятельности. Даже при качественном лечении сердца у многих сохраняется выраженная физическая слабость и хрупкость.

До недавнего времени врачи по всему миру пользовались разными критериями диагностики саркопении — возрастного снижения мышечной массы и силы. В Азии применялись критерии AWGS, в Европе — EWGSOP, в США — SDOC. Различия между этими подходами создавали путаницу и мешали единообразной оценке состояния пациентов.

Новая модель GLIS предложила подход, основанный на трех ключевых параметрах: мышечной массе, силе хвата и специфической мышечной силе. При этом такие тесты, как скорость ходьбы, теперь рассматриваются не как диагностические критерии, а как показатели физического состояния пациента.

Однако оставался открытым вопрос: насколько новая модель способна надежно предсказывать прогноз у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью.

Ответ на него дали исследователи из Университета Дзюнтэндопод руководством доктора Таисукэ Накад. Им удалось первыми в мире подтвердить эффективность модели GLIS у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью.

«Наша цель заключалась в том, чтобы проверить, действительно ли новая модель отражает то, что мы видим у постели пациента: функциональный спад и неблагоприятный прогноз у пожилых людей с сердечной недостаточностью, — пояснил доктор Накадэ. — Мы хотели получить доказательства, способные повлиять на клиническую практику и международные рекомендации».

В исследование вошли 891 пациент в возрасте 65 лет и старше из регистра FRAGILE-HF. Все участники были разделены на три группы — без саркопении, с возможной саркопенией и с выраженной саркопенией. Их физическая работоспособность оценивалась по скорости ходьбы, тесту вставания со стула, шкале SPPB и шестиминутному тесту ходьбы. Пациенты с саркопенией или ее возможными признаками показали значительно худшие результаты по всем показателям. GLIS точно выявила пациентов с пониженной физической работоспособностью и оказалась эффективным инструментом для прогноза.

По мнению авторов, новая модель позволяет врачам раньше выявлять пациентов с высоким риском ухудшения состояния, планировать реабилитацию, корректировать лечение и лучше оценивать готовность к выписке.

Ранее был назван простой способ улучшить работу сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами