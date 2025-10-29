Разработан новый метод диагностики опасных последствий сердечной недостаточности

Международная команда ученых усовершенствовала Global Leadership Initiative on Sarcopenia (GLIS) — Глобальную инициативу по стандартизации диагностики возрастного снижения мышечной массы и силы — для больных сердечной недостаточностью. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Старение населения во всем мире делает сердечную недостаточность одной из самых острых медицинских и социальных проблем. Пожилые пациенты с таким диагнозом часто сталкиваются не только с высоким риском смертности, но и с потерей мышечной силы, подвижности и самостоятельности. Даже при качественном лечении сердца у многих сохраняется выраженная физическая слабость и хрупкость.

До недавнего времени врачи по всему миру пользовались разными критериями диагностики саркопении — возрастного снижения мышечной массы и силы. В Азии применялись критерии AWGS, в Европе — EWGSOP, в США — SDOC. Различия между этими подходами создавали путаницу и мешали единообразной оценке состояния пациентов.

Новая модель GLIS предложила подход, основанный на трех ключевых параметрах: мышечной массе, силе хвата и специфической мышечной силе. При этом такие тесты, как скорость ходьбы, теперь рассматриваются не как диагностические критерии, а как показатели физического состояния пациента.

Однако оставался открытым вопрос: насколько новая модель способна надежно предсказывать прогноз у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью.

Ответ на него дали исследователи из Университета Дзюнтэндопод руководством доктора Таисукэ Накад. Им удалось первыми в мире подтвердить эффективность модели GLIS у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью.

«Наша цель заключалась в том, чтобы проверить, действительно ли новая модель отражает то, что мы видим у постели пациента: функциональный спад и неблагоприятный прогноз у пожилых людей с сердечной недостаточностью, — пояснил доктор Накадэ. — Мы хотели получить доказательства, способные повлиять на клиническую практику и международные рекомендации».

В исследование вошли 891 пациент в возрасте 65 лет и старше из регистра FRAGILE-HF. Все участники были разделены на три группы — без саркопении, с возможной саркопенией и с выраженной саркопенией. Их физическая работоспособность оценивалась по скорости ходьбы, тесту вставания со стула, шкале SPPB и шестиминутному тесту ходьбы. Пациенты с саркопенией или ее возможными признаками показали значительно худшие результаты по всем показателям. GLIS точно выявила пациентов с пониженной физической работоспособностью и оказалась эффективным инструментом для прогноза.

По мнению авторов, новая модель позволяет врачам раньше выявлять пациентов с высоким риском ухудшения состояния, планировать реабилитацию, корректировать лечение и лучше оценивать готовность к выписке.

