В Католической церкви призвали не использовать один титул по отношению к Деве Марии

Ватикан запретил называть Деву Марию соискупительницей наравне с Христом
Shutterstock

Доктринальный отдел Ватикана объявил, что титулы «Co-Redemptrix» («Соискупительница») и «Mediatrix» («Посредница») нельзя использовать по отношению к Деве Марии. Об этом сообщает Vatican News.

В документе «Mater Populi Fidelis» («Матерь верующих Божиих») изложен анализ определенного числа воззваний к Деве Марии; подчеркивается ценность одних и риски, связанные с другими.

Такие титулы, как Матерь верующих, Матерь духовная, Матерь верного народа в Католической церкви относят к наиболее желательным. В то время как воззвание «Соискупительница» рассматривается как неуместный и неподобающий, титул «Посредница» — неприемлем, когда в него вкладывается значение, подобающее одному лишь Иисусу Христу.

В документе говорится, что выражение «Соискупительница» не способствует превознесению Марии как первостепенной и главной сотрудницы в деле искупления людей, поскольку оно несет в себе риск затмения исключительной роли Иисуса Христа.

Папа Римский Лев XIV одобрил документ, подписанный кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом 7 октября.

Ранее папа Римский и король Британии впервые с XVI века помолились вместе.

