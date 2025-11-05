На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о схеме мошенников с несуществующими квартирами

РИА: мошенники притворяются арендодателями и выманивают депозиты у россиян
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России участились случаи мошенничества при аренде жилья — злоумышленники размещают на популярных сайтах фальшивые объявления о сдаче квартир по заниженным ценам и требуют перевести депозит за «бронирование просмотра». Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, аферисты публикуют объявления о квартирах с привлекательным ремонтом и удобным расположением, указывая стоимость значительно ниже рыночной. Когда потенциальный арендатор связывается с «владельцем», тот объясняет низкую цену стремлением как можно быстрее сдать жилье и уверяет, что объект полностью соответствует описанию.

На просьбу осмотреть квартиру мошенники отвечают, что уже получили множество откликов, и предлагают перевести небольшую сумму в качестве залога, чтобы «забронировать время просмотра». После получения перевода злоумышленники прекращают выходить на связь, а объявление быстро удаляется с площадки.

До этого в Саратове 62-летняя преподавательница музыки осталась без жилья и денег, поверив аферистам. Общий ущерб составил 4,7 млн рублей.

Ранее юрист рассказала, как избежать рисков при покупке жилья у пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами