Россиян предупредили о схеме мошенников с несуществующими квартирами

В России участились случаи мошенничества при аренде жилья — злоумышленники размещают на популярных сайтах фальшивые объявления о сдаче квартир по заниженным ценам и требуют перевести депозит за «бронирование просмотра». Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, аферисты публикуют объявления о квартирах с привлекательным ремонтом и удобным расположением, указывая стоимость значительно ниже рыночной. Когда потенциальный арендатор связывается с «владельцем», тот объясняет низкую цену стремлением как можно быстрее сдать жилье и уверяет, что объект полностью соответствует описанию.

На просьбу осмотреть квартиру мошенники отвечают, что уже получили множество откликов, и предлагают перевести небольшую сумму в качестве залога, чтобы «забронировать время просмотра». После получения перевода злоумышленники прекращают выходить на связь, а объявление быстро удаляется с площадки.

До этого в Саратове 62-летняя преподавательница музыки осталась без жилья и денег, поверив аферистам. Общий ущерб составил 4,7 млн рублей.

