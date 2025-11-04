На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристам из Тюмени продлили отпуск в Египте из-за отмены рейса

Shutterstock

Туристам из Тюмени продлили отпуск в Египте из-за отмены рейса. Об этом пишет портал 72.RU.

«Наш рейс из Шарм-эль-Шейха был изначально запланирован на 3 ноября. Но его внезапно сняли и переназначили на 7-е число. Турфирма очень лояльно к нам отнеслась, она за свой счет переселила нас в номера более высокого класса. Живем с видом на море», — рассказала журналистам одна из туристок.

Однако не всем отдыхающим понравился такой поворот событий. Как стало известно СМИ, некоторые туристы, вернувшись домой, будут вынуждены объясняться на работе из-за прогулов.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту рейс в Шри-Ланку задержали на более чем десять часов. Пассажиры должны были отправиться в Хамбантоту в три часа ночи, но вскоре им сообщили о переносе рейса. В дальнейшем это специалисты авиакомпании делали еще несколько раз.

Авиакомпания обеспечила клиентов талонами на еду. Помимо этого, по словам самих пассажиров, им предоставили места в гостинице, но для этого им пришлось устроить скандал.

Ранее летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади.

