СМИ сообщили, что въехавший в толпу во Франции мог злоупотреблять веществами

Мужчина, въехавший в толпу людей во Франции, злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Об этом сообщает мэр коммуны Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Суэр, пишет агентство Reuters.

«Это тот, кто известен, в частности, службам жандармерии, не совсем нормальным отношением, проблемами с алкоголем в крови», — сказал он.

Мэр добавил, что отцу водителя уже сообщили о случившемся. Суэр подчеркнул, что мужчина намеренно ехал на всех людей, которые встречались ему на пути.

Инцидент произошел утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. По данным издания, автомобилист намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов. По меньшей мере, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила национальная жандармерия. Нескольких пострадавших доставили вертолетом в Университетскую больницу Пуатье. Водителя задержали на месте происшествия.

Как сообщила британская газета The Sun со ссылкой на информацию французских СМИ, по предварительным данным, водитель кричал «Аллаху Акбар», когда врезался в толпу людей на машине. Сообщается, что после инцидента он даже пытался поджечь свой автомобиль.

Ранее в Канаде полицейские дважды переехали задержанного.