Полиция Франции задержала водителя автомобиля, намеренно протаранившего толпу

Le Parisien: водителя автомобиля, наехавшего на толпу во Франции, задержали
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции задержали водителя автомобиля, который совершил намеренный наезд на пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

По данным издания, виновника ДТП задержали на месте происшествия. Сообщается, что во время наезда на людей водитель якобы прокричал «Аллаху Акбар», а затем пытался поджечь свой автомобиль. В Le Parisien уточнили, что во время задержания мужчины в его машине обнаружили газовые баллоны. На данный момент выясняются мотивы задержанного.

Также удалось установить личность подозреваемого. Это 30-летний гражданин Франции, проживающий в деревне на западном побережье острова Долю-д'Олерон. В статье говорится, что сейчас мужчину проверяют на причастность к террористическим группировкам, а также другим преступлениям, совершенным людьми с психическими расстройствами.

Инцидент произошел утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. По меньшей мере, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила национальная жандармерия. Нескольких пострадавших доставили вертолетом в Университетскую больницу Пуатье.

