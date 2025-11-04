На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подруга, получившая последнее сообщение от Усольцевой, оценила шансы найти семью

Подруга пропавшей Ирины Усольцевой усомнилась, что семья жива
true
true
true
close
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Подруга Ирины Усольцевой, которая пропала вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной в тайге Красноярского края, усомнилась в возможности отыскать семью спустя месяц беспрерывных поисков. Своим мнением Мария Шрайнер поделилась в беседе с aif.ru.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — коротко сказала она.

Одно из последних сообщений Ирина отправила именно подруге. В нем женщина рассказала, что они с мужем передумали идти на тантру и вместо этого решили отправиться в мини-путешествие.

Кроме того, Ирина рассказала, что в последнее время ее состояние улучшилось. Она начала просыпаться с «радостью и любовью, без откатов». Также женщина сообщила Шрайнер, что у нее наметился переход к более стабильному финансовому состоянию. Спустя несколько дней после этого сообщения Усольцева вместе с мужем и дочерью бесследно исчезла.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

1 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что у Сергея Усольцева до исчезновения были штрафы по делам о нарушении финансового и налогового законодательства.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами