На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы получили травмы в 9D-кинотеатре в Китае

Mash: туристы из Благовещенска получили переломы и ушибы в 9D-кинотеатре в КНР
close
Shutterstock/Studio Romantic

Поход в 9D-кинотеатр в Китае закончился для российских туристов из Благовещенска переломами и ушибами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, музыкально-танцевальный коллектив прибыл в Хэйхэ, чтобы дать концерт. В зал, вмещавший 176 зрителей, люди заходили по десять человек. Вскоре после начала показа сломалась половина кресел. В числе последних вошедших оказались 17-летний баянист Руслан с родителями, Анастасией и Игорем, а также 14-летний гитарист и преподаватель. Они пострадали в результате инцидента. Сотрудники кинотеатра не владеют русским языком, поэтому не оказали помощи. Они ошибочно приняли крики зрителей за веселье.

Игорь получил перелом левой ноги со смещением. Из-за сильного отека ему не стали делать операцию, а ограничились наложением бандажа. Остальные пострадавшие отделались ушибами грудной клетки, стоп и ног.

Игорь, Анастасия и Руслан на следующий день уехали домой, им выплатили компенсацию. По словам женщины, они не имеют претензий к организаторам. Гитарист и преподаватель остались в Китае, чтобы выступать.

Ранее в США во время показа фильма «Капитан Америка: Новый мир» рухнул потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами