Российские туристы получили травмы в 9D-кинотеатре в Китае

Mash: туристы из Благовещенска получили переломы и ушибы в 9D-кинотеатре в КНР

Поход в 9D-кинотеатр в Китае закончился для российских туристов из Благовещенска переломами и ушибами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, музыкально-танцевальный коллектив прибыл в Хэйхэ, чтобы дать концерт. В зал, вмещавший 176 зрителей, люди заходили по десять человек. Вскоре после начала показа сломалась половина кресел. В числе последних вошедших оказались 17-летний баянист Руслан с родителями, Анастасией и Игорем, а также 14-летний гитарист и преподаватель. Они пострадали в результате инцидента. Сотрудники кинотеатра не владеют русским языком, поэтому не оказали помощи. Они ошибочно приняли крики зрителей за веселье.

Игорь получил перелом левой ноги со смещением. Из-за сильного отека ему не стали делать операцию, а ограничились наложением бандажа. Остальные пострадавшие отделались ушибами грудной клетки, стоп и ног.

Игорь, Анастасия и Руслан на следующий день уехали домой, им выплатили компенсацию. По словам женщины, они не имеют претензий к организаторам. Гитарист и преподаватель остались в Китае, чтобы выступать.

Ранее в США во время показа фильма «Капитан Америка: Новый мир» рухнул потолок.