Джип въехал в толпу на параде в Бразилии

Último Segundo: в Бразилии джип въехал в толпу людей во время парада
true
true
true
close
brusquediscover/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По меньшей мере четыре человека пострадали от внезапного наезда джипа во время парада в воскресенье в городе Бруски (штат Санта-Катарина). Об этом сообщает Último Segundo.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, включая пенсионерку и женщину с ребенком. По информации мэрии Бруски, 75-летняя жительница города получила перелом лодыжки и травму позвоночника. Ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

37-летняя женщина, находившаяся с ребенком на руках, была госпитализирована с травмами легкой степени тяжести. Состояние ребенка характеризуется как удовлетворительное.

Несовершеннолетняя 14-летняя девочка также обратилась за медицинской помощью с жалобами на болевые ощущения в руке, однако госпитализации не потребовалось.

На кадрах с места происшествия видно, как джип, двигавшийся за колонной военных, внезапно потерял управление и совершил наезд на зрителей, находившихся на тротуарной части. На кадрах заметно, как после столкновения женщина с ребенком падает на землю.

Местные власти подтвердили оказание необходимой помощи пострадавшим и начало служебной проверки. Отмечается, что транспортное средство не числится за воинскими подразделениями или муниципальными структурами, а принадлежит частному клубу автолюбителей.

6 сентября на северо-западе Франции автомобиль врезался в толпу, в результате чего пострадали семь человек.

Инцидент произошел в прибрежном городе Пиру, департамент Манш. Врачи оказали помощь четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля. Местные СМИ уточняют, что транспортное средство врезалось в террасу пиццерии. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее водитель самосвала дважды наехал на толпу людей из-за конфликта.

