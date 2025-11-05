Россиянам дали советы по восстановлению организма после застолий

После праздничных застолий организму, в первую очередь, требуются достаточное количество воды и здоровый сон. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Во время сна организм активно восстанавливает клетки, выводит продукты обмена из них, выравнивает гормональный фон и укрепляет иммунитет, консолидирует память. Не стоит стараться «догнать» недосып за одну ночь — важнее наладить режим: ложиться и вставать в одно и то же время, спать в прохладной, темной и тихой комнате», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, следует добавить в свой распорядок дня физические нагрузки. При этом не обязательно идти в спортзал — достаточно 30-60 минут прогулки на свежем воздухе.

Ощущение бодрости после праздников придаст контрастный душ. Чередование холодной и теплой воды тренирует сосуды и наполняет организм энергией, отметила Демьяновская.

