Россиянам дали совет по возвращению в рабочий ритм после праздников

Чтобы легче влиться в рабочий режим после долгих ноябрьских выходных, нужно относиться к первому дню как к адаптационному. Не следует сразу пытаться решить все накопившиеся вопросы и проблемы как можно скорее – лучше для начала пообщаться с коллегами и составить список приоритетных задач, посоветовал в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Специалист отметил, что выходные в начале ноября – это не такой долгий перерыв, а лишь небольшая пауза, поэтому возвращаться к работе нужно без паники и лишнего давления, а «плавно».

«У коротких выходных есть преимущество: вам не требуется много времени на «раскачку», — пояснил Семеренко. — Часто бывает достаточно всего одного дня, чтобы снова почувствовать себя собранным. Начните с самых простых, рутинных задач — они помогут мягко вспомнить рабочий процесс».

Самые трудные задачи лучше отложить на потом, чтобы дать себе возможность «проснуться», считает эксперт. Он также порекомендовал делать периодически небольшие паузы, чтобы отвлекаться – например, уходить от компьютера во время обеда.

В целом после небольшого количества выходных необходимости в особой «реабилитации» у работников нет – достаточно лишь хорошо выспаться, а затем начать работать, стараясь не перегружать себя, считает специалист.

«Уже к вечеру среды или к четвергу вы, скорее всего, почувствуете, что полностью вернулись в свой обычный ритм», – заключил он.

До этого гастроэнтеролог, врач- эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что быстро влиться в рабочий режим после длительных выходных помогает правильно организованный режим дня, включая сбалансированный рацион питания. Она посоветовала начинать день с правильного завтрака, который будет включать в себя белки, углеводы и полезные жиры, делать в течение дня полезные перекусы, а также не забывать поддерживать водный режим.

Ранее россияне рассказали, как возвращаются в рабочий режим после длительных выходных.