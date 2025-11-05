На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-главу Тамбовской области Егорова оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО экс-главу Тамбовской области Егорова по делу о взятках
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Московский городской суд оставил в следственном изоляторе бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.

Басманный суд Москвы в середине октября этого года продлил бывшему чиновнику срок ареста до 23 декабря.

Мосгорсуд принял решение оставить без изменений постановление Басманного суда. Апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Защита Егорова в жалобе просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Максима Егорова задержали в июле. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей. По версии следствия, Егоров с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го года получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе» не только денежными средствами, но также и в виде различных услуг и имущества.

Ранее активы экс-мэра Владивостока Пушкарева перешли в доход РФ.

