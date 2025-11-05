На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из московской квартиры спасли чернобурого лиса по кличке Нильс

В Москве прокуроры спасли из квартиры чернобурого лиса по кличке Нильс
На севере Москвы сотрудники прокуратуры изъяли лиса, которого семья незаконно содержала в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Дикое животное содержали в обычной квартире на улице Викторенко вместе с 15 курами, двумя петухами и двумя собаками. О том, что семья нарушает закон, в правоохранительные органы сообщил один из соседей. По его словам, хозяева регулярно выводили питомца на прогулку на поводке во двор, где играли дети.

«Поскольку содержание дикого животного в домашних условиях противоречит требованиям закона, трехгодовалый чернобурый лис по кличке Нильс передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк», — рассказали в ведомстве.

Ранее юрист объяснила, когда за свинью в квартире могут оштрафовать.

