На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне могут получать уведомления в «Госуслугах» о поиске пропавших людей

Шадаев: пользователи Госуслуг смогут получать уведомления о поиске пропавших
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россияне могут получать уведомления о поиске пропавших людей на портале «Госуслуг». Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», пишет ТАСС.

«Каждый пользователь «Госуслуг» должен иметь возможность дать согласие, чтобы получать уведомления о пропавших людях. Мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить», — сказал Шадаев.

Он рассказал о возможности настроить геоуведомления и люди смогут получать их, при нахождении на той территории, где происходят поиски.

До этого сообщалось, что на «Госуслугах» планируется запустить новую комплексную услугу, позволяющую гражданам подавать единое заявление на замену нескольких документов одновременно, в частности, в связи с изменением семейного положения.

В ответе заместителя главы Минцифры РФ Сергея Цветкова на запрос депутатов фракции «Новые люди» в Государственной думе говорится, что на данный момент на портале уже ведется разработка так называемой «жизненной ситуации» — специализированного сервиса, объединяющего различные государственные услуги и справки по определенной тематике. Этот сервис получил название «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)».

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами