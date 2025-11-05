Россияне могут получать уведомления в «Госуслугах» о поиске пропавших людей

Россияне могут получать уведомления о поиске пропавших людей на портале «Госуслуг». Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», пишет ТАСС.

«Каждый пользователь «Госуслуг» должен иметь возможность дать согласие, чтобы получать уведомления о пропавших людях. Мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить», — сказал Шадаев.

Он рассказал о возможности настроить геоуведомления и люди смогут получать их, при нахождении на той территории, где происходят поиски.

До этого сообщалось, что на «Госуслугах» планируется запустить новую комплексную услугу, позволяющую гражданам подавать единое заявление на замену нескольких документов одновременно, в частности, в связи с изменением семейного положения.

В ответе заместителя главы Минцифры РФ Сергея Цветкова на запрос депутатов фракции «Новые люди» в Государственной думе говорится, что на данный момент на портале уже ведется разработка так называемой «жизненной ситуации» — специализированного сервиса, объединяющего различные государственные услуги и справки по определенной тематике. Этот сервис получил название «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)».

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения.